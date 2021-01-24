Rehin alınan gemicinin son fotoğrafı!

İstanbul merkezli Boden Denizcilik işletmesindeki Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisinin, 23 Ocak sabah saatlerinde Gine Körfezi Sao Tome'nin 100 deniz mili açıklarında seyrettiği sırada korsanların saldırısına uğradı. Gemideki 15 mürettebat korsanlar tarafından kaçırılırken 2. Mühendis Farman Ismayilov saldırı sırasında hayatını kaybetti. Baskının ardından kaçırılan mürettebatın bulunması için Dış İşleri Bakanlığı ve güvenlik güçleri girişimlerde bulunurken, gemicilerin evinde gergin bir bekleyiş hakim.

"ALLAH ONU OĞLUMA BAĞIŞLASIN"

Korsanlar tarafından kaçırılan Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal medyada yaptığı paylaşımda herkesten eşi için dua istedi. Dilsiz paylaşımında, "Ben Ünsal Dilsiz'in eşiyim şuanda bu gördünüz gemide çalışan eşim ve orada çalışan 15 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Allah rızası için ne olur dualarınızı edin bana oğluna ve sevdiklerine gelsin ve hepsi ailesine kavuşsun çok kötü bir durumdayız korku içindeyiz Allah'ım kötü haber verme ne olursunuz dua edin." dedi.



Gemici Ünsal Dilsiz ve eşi Nesrin Dilsiz

GEMİDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Gemide aşçı olarak görev yapan Mustafa Benklioğlu'nun ise yolculuğa çıkmadan önce odasında fotoğraf çekerek dost ve akrabalarından helallik istediği ortaya çıktı. Benklioğlu'nun hesabı kısa bir süre sonra kapatıldı.



Gemide aşçı olarak görev yapan Mustafa Benklioğlu

İŞTE GEMİDEKİ MÜRETTEBATIN İSİM LİSTESİ

Kpt Mustafa Kaya, 2. kaptan Melih Çetin, 3. Kaptan Doğancan Cengil 4. Kaptan Furkan Yaren, Baş Mühendis Süha Tatlıgül, 3. mühendis Yasin Alper Şeker, E.zbt Gökhan Buran, Reis Vedat Aksan, Gemici Erdi Erman, Gemici Halil Gülçür

Gemici Ünsal Dilsiz, Gemici Adil Alkan, Gemici İlyas Baş, Fiter Mesut Meral, Yağcı Bahadır Yeşilalan, Yağcı Gökhan Lale, Aşçı Mustafa benklioğlu, Gv stj Hamza Orhan.





Türk gemisine korsan saldırısının detayları ortaya çıktı! Balyozla 7 saat kapılara vurdular