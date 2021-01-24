Şanlıurfa'da bir çöl güzeli: Çöl koşarı

Türkiye'de, sadece Şanlıurfa'da yaşayan Çöl koşarı kuşları (Cursorius cursor) Şanlıurfalı doğa fotoğrafçısı Yusuf Özbey tarafından her yıl takip edilip fotoğraflanıyor.

Ülkemize her yıl ilkbahar döneminde üremek amacıyla gelen Çöl koşarı kuşları, kışları Orta Afrika'da geçirdikten sonra ilkbahar sonunda ülkemize doğru göçe başlıyorlar. Bu kuşları her yıl elinden geldiğince takip etmeye çalışan Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Yusuf Özbey Çöl koşarı kuşunun tüm Avrupa ölçeğinde sadece Şanlıurfa bozkırlarında rahatlıkla gözlendiğini kaydetti.

Şanlıurfa'da görülen Çöl koşarı, çöl ve yarı çöl ortamlarında yaşayan, tehlike anında uçmak yerine koşmayı tercih eden, hafifçe perdeli ayaklı ve uzun bacaklı bir kuş türüdür.