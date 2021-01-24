SON DAKİKA HABERİ: Çatıda taciz skandalı! Hamile kalınca ortalık karıştı

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kız çocuğu hamile kaldığını ailesine anlatınca aile polis merkezine başvurarak kızlarını hamile bırakan A.K., hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan A.K., karakolda verdiği ifadesinde eski kız arkadaşı Y.U.'nun kendisini 18 yaşında tanıttığını bu nedenle cinsel ilişkiye girdiğini ifade etti.

"RIZAM DIŞI İLİŞKİ SONUCU HAMİLE KALDIM"

Mağdur kız çocuğu çocuk izlem merkezinde ilk verdiği ifadesinde A.K., ile girdiği ilişkide rızasının olduğunu ancak gebeliğinin sonlandırılmasını istediğini beyan etti. Daha sonra verdiği ifadesinde ise şüpheli A.K.'nın ailesinden korktuğu için ilk ifadesinde rızasının olduğunu söylediğini, ilişki sırasında 16 yaşında olduğunu ve rıza dışı zorla cinsel ilişkiye girdiği, bu nedenle hamile kaldığını ve şikayetçi olduğunu anlattı.