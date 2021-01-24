Yeni haftanın BİM aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? (26-27 Ocak 2021)

BİM 26-27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğundatv uydu alıcısı, mini fırın, elektrikli tekli ocak, aspiratör, saat, tost makinası gibi teknolojik ve elektronik aletler yer alırken öte yandan, katlanabilir koşu bandı, akıllı bileklik, çocuk oyuncakları ve kitapları ile giyim ve tekstil ürünleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTESİ 26-27 OCAK 2021

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftanın BİM aktüel indirimli listesi şöyle;