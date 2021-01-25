AK Partili Öçal bir çocuğa daha gönlünü açtı

Öçal, çocuklarının bu durum karşında oldukça memnun olduğunu da vurgulayarak "Evde acayip bir mutluluk, sevinç var, bu şekilde de devam eder inşallah." dedi.

"Yetim bir peygamberin ümmetiyiz ve yetime sahip çıkma noktasında da toplumsal olarak biraz daha merhametimizi diri tutmamız gerektiği kanaatindeyim." diyen Öçal, şunları kaydetti: "Yetimi koruma, himaye etme, Kur'an-ı Kerim'de sık sık zikredilir, uyarı niteliğinde Müslümanlara anlatılır. Bu konuda elimizden geldiğinde yavrumuza anne babalık edip ona sıcak bir aile ortamı sunmaya gayret göstereceğiz. Yetimlere dışarıdan destek de önemli ama asıl konunun, evin havasında, ruhunda o çocuğu yetiştirmek olduğuna inanıyorum. İmkanı, şartları olan bütün anne babaların da gönüllerinde bir yetime yer açmalarını istiyorum. Sürekli şüpheci bir düşünceyle yapılması gereken iyilikleri ertelemememiz gerektiği kanaatindeyim. İyiliğin görünür hale gelmesi gerekir. İyiliğin artık dalga dalga topluma yayılması lazım. Bu çocuklar bizim. İleride çok fazla derin, ağır toplumsal maliyetler yaşatabilirler bize. Bunun için bir an önce bu çocukları himaye etmek, koruyucu, kollayıcı olmamız gerektiği kanaatindeyim. Ailenin korunması tabii ki önemli. Ne tür şartlar olursa olsun elde tutulamayan, dağılmış bir aile varsa emin olun yetişkinler bir nevi kendini kurtarıyor, bu durumda asıl çocuklar mağdur oluyor. Bizim bu çocuklarımızı himaye edip, büyütüp topluma, insanlığa kazandırmamız gerekir. 'Bir çocuğu kurtardınız.' söylemleri var. Ben aslında çocuğu değil kendimizi kurtardığımıza inanıyorum. Çünkü bu çocukla kendimizi kurtaracağız. Rabb'imden, kalbimde merhameti diri tutmasını, sevgi ve muhabbeti artırmasını, benim ve çocuklarımın sevgisi, muhabbeti, merhameti diri kalır diye niyaz ediyorum."