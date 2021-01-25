Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil trafik lambalarını yerinden söktü

Kaza, 20:45 sıralarında Dudullu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen içinde 4 kişinin olduğu 33 AAZ 398 plakalı otomobil, dönel kavşakta sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik lambasının direğine çarptı.

DİREĞİ YERİNDEN SÖKTÜ

Direği yerinden söken otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.