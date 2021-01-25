Atıktan süs eşyası yapıyor

İstanbul'da çalıştığı özel bir kurumdan işten çıkarıldıktan sonra Erzincan'a yerleşen Gülizar Şahin yeni tip koronavirüs (kovid-19) sürecinde evde kaldığı dönemde evsel atıklardan süs eşyası üretti.

Evde çıkan atık malzemeleri değerlendirerek süs eşyası yapıp satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Şahin, İstanbul'da çalıştığı özel bir kurumdan işten çıkarıldıktan sonra Erzincan'a yerleşti. Pandemi sürecinde evde oturmaktan sıkıldığı için evde çıkan atık malzemelerden süs eşyası yapmaya başladı. Yumurta kolisi, meyvesuyu şişesi, köpük tabak gibi atıkları çöpe atmayarak değerlendiren Şahin, bu malzemelerden yaptığı süs eşyalarını da satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Pandemi sürecinde de sokağa çıkma kısıtlaması olmasından dolayı ev işlerinden arta kalan zamanı değerlendiren Şahin, ev hanımlarının zamanlarını bu şekilde değerlendirebileceklerini söyledi.

Gülizar Şahin, "İstanbul'da özel bir kurumda çalışıyordum. Engelli çocuklara eğitim veriyordum. Pandemiden dolayı işsiz kaldım. 3-4 ay evde oturduktan sonra böyle bir fikir aklıma geldi. Evde atılan çöpleri atmamak üzere bende böyle bir çalışma yaptım. İçecek kutularından vazo yapıyorum. Margarin kutularından hediyelik kutu yapıyorum. Aklınıza gelen bir çok ürünü yapıyorum. Mesela evimde tek bir fincan kalmıştı. Onu hediyelik eşya olarak değerlendirdim. Evime katkıda bulunuyorum her şekilde. Mutfak olsun, kendi harcamalarım olsun, çocuklarımın harcamaları olsun hepsini bunlarla gideriyorum. Fıstık kabuklarından çiçek yapıyorum. Bunu boyayıp hediyelik eşya olarak satıyorum. Bu pandemi süreci içerisinde aklıma böyle bir iş geldi. Bunu değerlendirmeye başladım. Evde atılabilecek, kutu olsun, şişe olsun, yumurta kutuları olsun aklınıza ne geliyorsa atmayın lütfen. Bunları değerlendirelim." diye konuştu.