‘Ben sadece insanlık görevimi yaptım’

Fransa'da salgının ilk dönemlerinde yaşanan koruyucu ekipman sıkıntısına kendi elleriyle diktiği yüzlerce önlükle çare olan ve bu sayede yoğum bakım ünitesindeki hastaların hayatını kurtaran temizlik personeli Safiya Kocaağa, Ulusal Liyakat Nişanı'na layık görüldü. SABAH'ın sorularını cevaplandıran Kocaağa, şunları söyledi:Bayburt'tan Fransa'ya 1980'de geldim. 34 yıldır Paris'te aynı hastanede temizlik personeli olarak çalışıyorum. Doktorların ve hemşirelerin bu önlükleri kullanmaları gerekiyordu. Yoğun bakımdaki ağır hastaların durumunu görünce, yüreğim dayanmadı ve "Bu insanlar için bir şeyler yapmam gerekiyor" dedim. 40 günde 800 koruyucu önlük diktim. Sabah 5'ten 8'e kadar hastanede temizliğimi yapıyordum akşam 17'ye kadar da önlükleri dikiyordum.Fransızlar beni sokakta görünce teşekkür ve tebrik ediyorlar. Ben sadece görevimi yaptım. Türkiye'nin şefkat elini zor durumdakilere uzattım. İnsanlara yardım elini uzatmak bizim kültürümüzde var. 3 çocuğuma da iyi insanlar olmalarını öğretiyorum. Ben insanların ihtiyacı olduğu için yardım etttim madalya almak için yapmadım.