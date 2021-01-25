Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Binali Yıldırım ve Lütfi Elvan, Başkan Gültak’ı makamında ziyaret etti

ve , Başkan Gültak’ı makamında ziyaret etti

Mersin'de son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili ile Hazine ve Maliye Bakanı , Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak’ı makamında ziyaret etti.

BEKİR COŞKUN
Giriş Tarihi: 25.1.2021 16:01 ABONE OL
Binali Yıldırım ve Lütfi Elvan, Başkan Gültak’ı makamında ziyaret etti

Mersin'de yapılan AK Parti 7. Olağan İl Kongresi sonrası gerçekleştirilen ziyarete Yıldırım ve Elvan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan eşlik etti.

Başkan Gültak, makamında ağırladığı misafirlerine Akdeniz Belediyesi'nin kente kazandırdığı yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verirken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Akdeniz'e katkı sunma noktasında hükümetin desteğinin süreceğini söyledi.

AK Belediyecilik anlayışının yerel yönetimlere önemli derecede ivme kazandırdığını belirten Başkan Gültak, "Bu sayede, bizler Akdeniz'i daha modern bir kent yapma noktasında çalışmalarımızı ivedilikle sürdürürken, başta hükümetimiz olmak üzere siz değerli konuklarımıza desteklerinizi esirgemediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Binali Yıldırım ve Lütfi Elvan, Başkan Gültak’ı makamında ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA