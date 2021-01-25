Binali Yıldırım ve Lütfi Elvan, Başkan Gültak’ı makamında ziyaret etti

Mersin'de yapılan AK Parti 7. Olağan İl Kongresi sonrası gerçekleştirilen ziyarete Yıldırım ve Elvan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan eşlik etti.

Başkan Gültak, makamında ağırladığı misafirlerine Akdeniz Belediyesi'nin kente kazandırdığı yatırımlar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verirken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Akdeniz'e katkı sunma noktasında hükümetin desteğinin süreceğini söyledi.

AK Belediyecilik anlayışının yerel yönetimlere önemli derecede ivme kazandırdığını belirten Başkan Gültak, "Bu sayede, bizler Akdeniz'i daha modern bir kent yapma noktasında çalışmalarımızı ivedilikle sürdürürken, başta hükümetimiz olmak üzere siz değerli konuklarımıza desteklerinizi esirgemediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.