Çanakkale’nin gerdanlığı büyülüyor

Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı bile büyülüyor. Köprü tüm heybetiyle yükselirken bölgeden geçen yolcuları da kendisine hayran bırakıyor. Kedi yolları tamamlanan köprüyü gören sürücüler, durup fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor. Tamamlanmasına metreler kalan 688 metre uzunluğundaki Lapseki Viyadüğü ile karaya bağlanacak olan köprü, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. Truva Atını gölgede bırakan, Çanakkale'nin yeni simgesi olaya aday köprü, tamamlandığında 2 bin 23 metre ana açıklığı ile "Dünyanın en uzun açıklıklı asma köprüsü" olacak. Köprüye dünyanın en yüksek asma köprüsü unvanını kazandıracak olan 318 metrelik ayakların üs kısmı ise 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgelemesi için Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisi şeklinde yapılacak. Trafik yoğun olduğunda feribotla 1.5 ile 5 saat arasında karşıya geçebilen vatandaşların, bu çileli yolu geçmesi sadece 6 dakikada mümkün olacak. Bu proje sayesinde, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanların, tüm ulaşım sistemleriyle entegrasyonu da sağlanacak. 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanan, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulan yaklaşık 45.06 metre genişlikteki köprünün 18 Mart 2022'de açılması planlanıyor.