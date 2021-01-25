Edremit'te inanılmaz olay! Kendi elleriyle yapmışlardı...

Kıyıya çıkınca vatandaşlardan yardım isteyen talihsiz adam eşinin suda sürüklendiğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri çağrıldı. Yaklaşık 4 kilometre sürüklenen, suda boğularak can veren Nuray Gezer'in cesedi 2 saat sonra dere kıyısında çalılara takılmış vaziyette jandarma ve Balıkesir İtfaiyesi tarafından bulundu. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



