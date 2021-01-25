Güven tazeleyen Kesmekaya mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti Amasya 7. Olağan İl Kongresine tek aday olarak giren mevcut İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya güven tazeleyerek AK Parti Amasya İl Başkanlığı'na seçildi. Kesmekaya kongrenin ardından Amasya Adliyesi'ne giderek mazbatasını aldı.

Kesmekaya Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte mazbatasını aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada "Amasya halkına ve teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizi biz yapan değerlerimiz, davamız ve davaya olan güçlü bağımızla, Büyük ve Güçlü Türkiye hedeflerimize, 2023 yılı hedeflerine kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu konu da Cumhurbaşkanımıza söz verdik. Rabbim Amasya'mıza, partimize, ülkemize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. İnandığımız yolda yürür iken Rabbim yardımcımız olsun inşallah "dedi.