Hatalı sollama yaptı, minibüse çarptı!

Küçükçekmece Atakent Mahallesi İkitelli Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 DJS plakalı araç iddiaya göre saat 17.00 sıralarında hatalı sollama yaptı. Bu esnada sağ şeritte devam eden yolcu minibüsüne çarptı. İçinde 7 yolcunun bulunduğu minibüs şoförü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki MOBESE direğine çarptı.

Kazada minibüste bulunan 7 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ayakta tedavi edilen yaralı yolcular kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. MOBESE direğine çarpan minibüsü kurtarma çalışmaları ise uzun süre devam etti. İş makinesinin de dahil olduğu ve yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası büyük çapta hasar alan minibüs çekiciye yüklendi.