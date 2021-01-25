İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi hizmete açıldı

Merkezin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da böyle bir eserin ortaya çıkmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, "İpek yolunun bizim tarihimizdeki yeri malum. Çok çok farklı. Adeta bu bizim doğuş yolumuzdur. Bu doğuş yolumuzun güzergahında Elaziz'de böyle bir eserin ortaya çıkarılması ve bundan sonra da bu yolculuğu devam ettirecek bir neslin burada ihyası, inşaası bizim için büyük bir önem taşıyor."dedi.

"İPEKYOLU ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ ÇOK FARKLI SES GETİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpekyolu Çocuk ve Gençlik Merkezinin, sesini tüm dünyaya duyurması gerektiğini belirterek, "Bunun içinde tabi her tür etkinlikler olacak. Genel Başkan Yardımcım Leyla kardeşimizin attığı adımla birlikte emeği geçen bütün bakan arkadaşlarımız ki bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerle birlikte inanıyorum ki İpekyolu çok farklı ses getirecek. İnşallah biz Ankara'dan değil tüm Türkiye'den bu sesi duyacağız. Buna kesinlikle inanıyorum. Bu konuyla ilgili olarak bütün milletvekili arkadaşlarım, burada elinden gelen her türlü desteği vermelidir. Etkinliklerle burasının, sesini tüm Türkiye'ye hatta Etnosporla da dünyaya duyurmalıdır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK HAYIRLARA VESİLE OLACAK"

Merkezin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mimarından, mühendisine işçisine kadar tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu süreç içerisinde gerek şuandaki valimiz bundan sonra gelecek valilerimiz, belediye başkanımız, belediye başkanlarımız hepsinin de burada desteklerinin olması önem arz ediyor. Bu yolculuğumuz inanıyorum ki çok büyük hayırlara vesile olacaktır. Tekrar hayırlı olsun, Rabbim yar ve yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

İPEKYOLU ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ

Bünyesinde 56 tane atölye bulunan Merkezde yazılım, kodlama, robotik, teknik atölye, tasarım atölyesi, montaj atölyesi gibi birçok temada hizmet verilecek. 3 adet tematik eğitim ve konferans salonu, 500 kişilik yemekhane, 500 kişilik teras alanı, bir de kütüphanesi olan merkezde 4 bin metrekare çocuk trafik eğitim parkuru ve 2 bin metrekare alanda çocukların analitik düşünme yetisini geliştirecek 10 temada dış mekân tematik eğitimimiz mevcut. İçerisinde Türkiye'nin en büyük Ar-Ge merkezi bulunan merkez en büyük mekâna sahip her türlü makine ve teçhizatın olduğu bir kompleks olma özelliğine sahip . Merkez içinde toplamda iç mekân olacak şekilde 150 yatak kapasiteli misafirhane ve genç evleri bulunuyor.