Stajının son gününde kaza kurbanı oldu!

Gecenin kanlı haberi Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 32 Evler Caddesi polis kontrol noktası mevkiinde meydana geldi. Rampa aşağına inen Mehmet Cemal S. idaresindeki 34 VE 7318 plakalı özel bir firmaya ait asfalt yüklü kamyon, döner kavşağa geldiği sırada sürücünün kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyon bir anda karşı şeritte girdi ve olanca hızıyla karşı yönden gelen 30 yaşındaki Hakan Altun idaresindeki 06 EMK 60 plakalı Volkswagen marka lüks otomobil çarptı.

Durmak bilmeyen kamyon hızını yine alamadı ve Eray Demircan idaresindeki 34 ZTK 73 plakalı Seat marka otomobilin üzerine devrildi. Kazayı gören çevre sakinleri ile vatandaşlar durumu 112 Acil komuta Merkezi'ne bildirmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada adeta kağıt gibi ezilen lüks otomobilin sürücüsü Hakan Altun itfaiye kırım ekibi tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ancak sürücü Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer araçta bulunan Eray Demircan, eşi Ebru Demircan ile ismi öğrenilemeyen çocukları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kamyon sürücüsü Mehmet Cemal S. ise Toyota-Sa Acil yardım Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı. Şehre 3. ana giriş olarak kullanılan yoldaki kaza nedeniyle sıkışan trafik D-100 Karayolu'na kadar uzarken, ekipler kamyon ve araçları güçlükle yoldan kaldırdı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Hakan Altun'un Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu, stajının son gününde işten çıkıp evine giderken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Üniversiteli sürücü Altun'un cenazesi otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı