Manken Aslı Baş davası Yargıtay’a taşındı! Acılı baba, gözyaşlarını tutumadı!





"BU ÇOCUK NASIL ÖLDÜ?"

Kızının intihar ettiğine kesinlikle inanmadığını dile getiren Mehmet Baş, "Öldürülmedi de, peki nasıl öldü bu çocuk. Cinayet değil. İntihar da etmedi. Peki, nasıl öldürüldü. 'Merdivenden düştü, yüksekten atladı' dediler. Bilirkişi, adli tıp raporlarında bunun intihar değil, öldürülmüş olduğunu söylendi. Benim kızım neden intihar etsin. Ölmeden 2 gün önce basına 'dünyada yaşamak çok güzel, iyi ki yaşam var' diye röportaj veriyor" diye konuştu.