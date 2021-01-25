Otobüsten fırlayan teker dehşet saçtı! 1 kişi yaralandı!

İŞ YERİNE DALDI

İkinci tekerlek ise bulvar üzerinde yaklaşık 500 metre ileride kaldırımda yürüyen A.B.'ye (74), ardından iki otomobile çarptı. Otobüs tekerleği daha sonra bir iş yerine ait kaldırımdaki sandalyelere çarparak zarar verdi.