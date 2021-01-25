Nijerya açıklarında geçen gün korsanların saldırısına uğrayan Mozart isimli gemi, beraberindeki 3 personelle Gabon'un Gentil Limanı'na ulaştı. Dışişleri Bakanlığı kriz masası oluşturarak, kaçırılan 15 denizci için seferber olurken, kaçırılan denizcilerin ailelerinin bekleyişi ise devam ediyor.

Türk gemisinde silahlı korsanlar tarafından rehin alınan Ünsal Dilsiz'nin (46) İstanbul Beykoz ilçesine bağlı Küçüksu mahallesinde yaşayan eşi Nesrin Dilsiz (43) endişesi paylaştığı video ile duyurdu. Kanser hastası olduğunu belirten Dilsiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek eşinin kurtarılmasını istedi.

Rehin alınan gemicinin eşi: Tayyip baba, ne olur Ünsal'ımı geri getir | Video

Nesrin Dilsiz, 6 yaşında bir çocuklarının olduğunu ve eşinin sağlığından endişe ettiğini kaydederek "Ünsal Dilsiz'in eşiyim. Korsanlar tarafından kaçırılan 15 kişinin arasında bulunan eşimden haber alamıyorum. Uyku uyuyamıyoruz. Ne yediğimiz ne içtiğimiz belli değil. Öldüler mi, kaldılar mı, belli değil. Ses seda yok. Ne olursunuz sesimi duyun. Ünsal'ımdan, oradakilerden ses seda yok. Kimseler hiçbir şey demiyor. Sayın devlet büyüklerimden, Tayyip babamdan yardım istiyorum. Tayyip babam ne olur sesimi duy, benim Ünsal'ımı geri getirin ne olur." dedi.