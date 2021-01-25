Son dakika: Esenyurt'taki genç kızın şüpheli ölümünde cinsel istismar detayı!





Hayatını kaybeden kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Olayla ilgili olarak polisin geniş çaplı soruşturması sürerken, Curka'nın daha önceden cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

