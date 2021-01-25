Son dakika: Esenyurt'taki genç kızın şüpheli ölümünde cinsel istismar detayı!

Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde saat 04.00 sıralarında 17 yaşındaki Zerda Curka, 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düşmüştü.
İstanbul Esenyurt’ta otelin 8’nci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti | Video
Hayatını kaybeden kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı. Olayla ilgili olarak polisin geniş çaplı soruşturması sürerken, Curka'nın daha önceden cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan Curka'nın hırsızlık suçundan poliste kaydı olduğu da öğrenildi.