Kartal'da yıkılan bina ile ilgili flaş gelişme!

Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin olarak kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Binanın yapı ruhsatının alındığı 1992 yılından çöktüğü 2019 yılına kadar görev yapan 31 belediye görevlisi hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

'BİNAYA KAÇAK KAT YAPILDIĞINI FARKETMEDİM'

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasına dosyada adı geçen sanıklardan bir kısmı, sanık avukatları, müştekiler ve tanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu. Müşteki olarak dosyada adı geçen Ali A.'nın UYAP sorgulamasında vefat ettiği aktarılırken duruşmaya katılan sanıkların tek tek sorgulanmalarına başlandı. Binayı kontrol etmediği gerekçesiyle yargılanan sanık Duran K. Duruşmadaki ifadesinde 1998 yılında olay bölgesinde mıntıka mühendisliği yaptığını, 1992 yılında ruhsatın alındığını, 1995 yılında da kaçak katlarla birlikte binanın bitiğini söyledi. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Duran K., devamında o dönem kaçak kat olduğunu fark ettiği binalara işlem yaptığını, bu binayı fark etmediği için işlem yapmadığını, binanın bitmiş ve içerisinde oturulur durumda olduğu için fark etmesinin mümkün olmadığını ve beraatini talep ettiğini söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNU KABUL ETMEDİ

O dönem Kartal Belediyesi'nde inşaat mühendisi olarak görev yapan sanık İsmail T., duruşmadaki sorgusunda 2018 yılında emekli olduğunu, binayla ilgili kendisine iletilen bir ihbar yazısı olmadığını söyleyerek 2 sayfa hazırladığı savunma dilekçesini iletti. Diğer bir sanık Mustafa Ö. ve sanık Mürsel D. de aynı şekilde hazırladığı savunma dilekçesini mahkemeye sundu. 1999 yılında mahalli idareler seçiminde meclis üyesi olan ve sonrasında belediye başkan yardımcısı olan sanık Abdi K. Duruşmadaki savunmasında, 'Soruşturma iznimi İçişleri Bakanlığı vermesi gerekirken Kartal Kaymakamlığı vermiştir. Bu hükümsüzdür. Kamu davasının durmasını ve hakkımda soruşturma iznimin İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesini talep ederim. Ben göreve gelmeden 6 yıl önce başlamış bir inşaat için sorumlu olmam mümkün değildir. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum.' dedi.



'İNŞAAT TARİHİNDE ÇOCUKTUK'



Kartal Belediyesi'nde mıntıka mühendisi olarak görev yapmış sanık Abdurrahman K. İse savunmasında, görev yaptığı süreçte kendisine yazılı bir beyan gelmediğini, bundan dolayı inşaattan sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını söyleyerek beratini talep etti. Sanık Ahmet K. savunmasında o dönem izinli olan bir mühendis adına görev aldığını ve inşaatta bir sorumluluğunun olmadığını söylerken belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görev yapmış sanık Ali K. ise suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatini istedi. Belediyede görev yapan inşaat mühendisi sanık Aydın Y. ise savunmasında kendisi 12 yaşındayken yapılmış bir binadan sorumlu tutulamayacağını ve binanın yapıldığı dönemdeki kişilerin sorumlu olması gerektiğini söyleyerek beraatini istedi. Belediyenin fen işlerinde görev yapan sanık Barış D. de bina inşaatı sırasında kendisinin 13 yaşında olduğunu ve çöken bina ile ilgili bir kusurunun olduğunu düşünmediğini söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Duruşmada belediyenin İmar Müdürlüğü'nde kontrol şefi olarak görev yapan sanık Beyza H., imar müdürü olarak görev yapmış sanık Coşkun K., mıntıka mühendisi olarak görev yapan sanık Ercan A., imar müdürü olarak görev yapmış olan Faruk Ö., mıntıka mühendisi olarak görev yapan Hakan O., kontrol şefi olarak görev yapmış Hasan Ü. Ve imar müdürü olarak görev yapmış İsmail Ö. ve yine mıntıka mühendisi olarak görev yapmış Kenan K., Köksal B., Merve D., Serdar Y., Şahin A. Ve Yusuf E. yine belediyede imar ve şehircilik müdürü olarak görev yapmış Müjgan Ö., savunmalarında o dönem kendilerine konuyla ilgili bir şikayet gelmediğini ve bundan kaynaklı inceleme yapamayacakları için sorumlu olduklarını düşünmediklerini söyledi. Sanık Hasan T. ise savunmasında kendisinin de belediyede mıntıka mühendisi olarak görev yaptığını fakat suça konu olan binanın olduğu mahalleye bakmadığını ve oradan sorumlu olmadığını belirtti. İmar şefi olarak görev yapmış Cengiz E. ise savunmasında 1997 de emekli olduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ardından tanıkların da dinlendiği duruşma sonunda mahkeme, gelmeyen sanıkların zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 19 Nisan 2021 tarihine erteledi.