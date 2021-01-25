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! görüntülendi: Dünyada bir ilk oldu!

haberi... vaka sayıları dünyada hızla artışını sürdürürken, konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya’daki Vektor Devlet Araştırma Merkezi’nden bilim insanları, koronavirüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni mutasyonlu virüsün fotoğrafını çekerek dünyada bir ilke imza attı.

Giriş Tarihi: 25.1.2021 16:08 Son Güncelleme: 25.1.2021 16:26 ABONE OL
SON DAKİKA! Mutasyonlu virüs görüntülendi: Dünyada bir ilk oldu!

Son dakika haberi: Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Vektor Devlet Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunun mikroskop fotoğrafını çekerek bir ilke imza attı.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre görüntü, virüsün varyantının yapısal ve başka özellikleri üzerinde gerçekleştirilen araştırmalar sırasında elde edildi.

Açıklamada, Rospotrebnadzor'a bağlı kuruluşlar tarafından geliştirilen PCR testlerinin yeni mutasyonu tespit edebildiği, Rospotrebnadzor'un Merkez Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü'nün test sisteminin de bu varyantı virüsün mutasyon geçirmemiş formlarından ayırt edebildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mutasyonun Vektor Merkezi'nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısının etkinliği üzerinde bir sorun yaratmadığı kaydedildi.

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SON DAKİKA! Mutasyonlu virüs görüntülendi: Dünyada bir ilk oldu!
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