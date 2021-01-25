SON DAKİKA! Mutasyonlu virüs görüntülendi: Dünyada bir ilk oldu!

Son dakika haberi: Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Vektor Devlet Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonunun mikroskop fotoğrafını çekerek bir ilke imza attı.