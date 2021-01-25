Yeni soğuk hava dalgası ve kar yolda

Geçtiğimiz haftalarda ülkenin büyük kesiminde etkili olan kar yağışları yurda geri dönüş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artmasını öngörürken, yeni bir soğuk hava sisteminin Edirne'den giriş yapacağını vurguladı. Bununla birlikte haftaya çarşamba ve perşembe günü İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. İstanbul dâhil olmak üzere birçok ilde etkili olacak kar yağışları barajlardaki doluluk oranları için de umut verici. Meteoroloji, çarşamba gününe kadar yurdun Batı bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağını, perşembe günü itibarı ile karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.Yapılan değerlendirmelere göre; Kıyı Ege'den başlayarak Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği belirtildi. Ayrıca fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Marmara ve Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra Ege'de, gece ise Marmara'da etkisini kaybedeceğini duyuruldu.YURTTA kışın sert geçtiği illerden biri olan Muş'ta sıcaklık sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Murat Nehri dondu. Sis ve buzla kaplanan nehirde buz tabakaları oluştu. Aynı şekilde Tunceli'de de Uzunçayır Baraj Gölü'nün büyük bölümü buz tabakasıyla kaplandı. Fotoğraf çekimi için göle inen Gündoğan Çağ, "Martılar ve karabataklar buzun üzerinde. Güzel görüntüler var" dedi./ SABAH