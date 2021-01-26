Çift DNA olayında son dakika: Bir baba 2 DNA taşıyan çocukların annesi konuştu

CİNAYET SEBEBİ

* Çocuklarımın babasına "Ben bunu kanıtlayacağım ve herkes mahcup olacak" dedim. O da benim kadar mağdur oldu. Kendinizi babanın yerine koyun, "Çocuklar senden değil" diyorlar ama doğru değil. Birçok erkek böyle bir şey için eşini bile öldürür. Cinayet sebebidir yani birçok yerde.

* Daha sonra davamı üstlenen avukatlar Zeynep Avcı ve Ece Yavaş'ın itirazı üzerine ikinci kez test yapıldı. Adli tıp bu kez kıl kökü ve ağız içi sürüntü örneği aldı. İlk testteki kan örneğiyle de karşılaştırmışlar. Sonuç olarak eşimin, daha önceki ilik nakli nedeniyle birden fazla DNA'sı olduğu tespit edildi.