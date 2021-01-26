Datça’da batmıştı! Yürüyüş yapanlar gözlerine inanamadı...

Yaşanan olayın ardından Kocabaştan hiçbir ize rastlanmazken bugün sabah saatlerinden İçmeler mevkisinde bir lüks sitenin önüne vuran erkek cesedinin Kocabaş'a ait olduğu ortaya çıktı. Dün yaşanan şiddetli fırtına nedeniyle Bodrum'a kadar sürüklenen Kocabaş'ın cansız bedeni ekiplerce incelendi.







Sabah saatlerinde sitenin temizlik görevlisi, sahili temizlerken Kocabaş'ın cesedi ile karşılaştı. Durumu yetkililere haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık personeli, polis ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Denizde Sahil Güvenlik ekiplerine ait dalgıç timi arama yaptı. Cesedin inceleyen ekipler bedenin Yankı Kocabaş'a ait olduğu tespit edildi.