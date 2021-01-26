Gençlik Merkezi, gençlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor

Gençlerin ilgi ve talepleri dikkate alınarak çalışmalarını sürdüren merkezde, dış politika, yabancı dil, okuryazar, müzik, resim, basın yayın, EBA, bilgisayar gibi eğitim ve kurslar verilirken, aynı zamanda okuma, araştırma, diyalog ve sosyal ilişkilerini geliştirip güçlendirebilmeleri için genç kafe ve kütüphane gençlerin hizmetinde. Gençlik Merkezinde şuana kadar yaklaşık 17 bin genç kayıt yaptırarak aktif olan 25 kurstan faydalanıyor. Gençlik Merkezinde, lisansa devam eden ya da lisans eğitimini bitiren gençler doğru okuma yapabilmeleri, bilimsel araştırma ve yazabilme becerisini kazanmaları için Dış Politika Atölyesi'nde, akademik yazım teknikleri eğitimi alıyor. Eski Türk edebiyatı hakkında fikir sahibi olmaları için Okuryazar Atölyesinde; divan dersi, antoloji, sinefil, gençlikle geniş bakış, şehirler ve izler, kısa film ve belgesel, kitap okumaları, münazara okulu dersleri alan gençlere, müzikal becerilerini artırılması için açılan Müzik Atölyesi; bağlama, gitar, keman, darbuka, erbane/ bendir dersleri veriliyor. Gençlere yabancı dil alanında kendilerini geliştirmek için İngilizce, Rusça ve Almanca derslerinin yanı sıra YKS sınavlarına hazırlanan gençler için geniş kapsamlı eğitim programı işleniyor.