Muhtemel normalleşme takvimi belli oldu! Yeni normalleşme ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını sürecinde alınan kısıtlama kararlarının normalleşme takvimi ile beraber kısa zaman içerisinde adım adım kaldırılmaya başlanması bekleniyor. Bir süredir milyonlarca vatandaşın gündeminde uygulanan yasakların kaldırılacağı o tarih bulunurken Kabine Toplantısı için bekleyişe geçildi. Henüz resmi bir açıklama bulunmasa da vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte olası normalleşme takvimi ve tüm detaylar…

NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milyonlarca vatandaş salgın sürecinde rekor seviyelere ulaşan vakaların ardından uygulamaya geçen kısıtlamaların kaldırılacağı tarihi bekliyor. Son dönemde yayımlanan günlük verilerde vakaların düşüşe geçtiği bilinirken kademeli olarak yasakların kaldırılacağı o tarih için muhtemel normalleşme adımları gündemdeki yerini aldı…