Sarıyer'de kafa kafaya dehşet! Araçlar perte çıktı...

Yolcu koltuğunda oturan Ahmet Karakurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Umutcan Ömeroğlu'nun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Ahmet Emir ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle yol, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Hurdaya dönen otomobil ve kamyonetin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.