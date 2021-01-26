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’da sosyal medya fenomeniyle otel yönetimi birbirine girdi

Tatilde kış turizminin vazgeçilmez adresi ’ı tercih eden sosyal medya fenomeni iddiaya göre kaldığı otelin ücretini ödemeyince otel yönetimiyle birbirine girdi. Otel yönetimi "biz çağırmadık davacıyız" derken, Güler “ödemeyi otele değil seyahat şirketine" yaptığını iddia etti.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 26.1.2021 22:39 Son Güncelleme: 26.1.2021 22:53 ABONE OL
Uludağ’da sosyal medya fenomeniyle otel yönetimi birbirine girdi

Sosyal medyada günün konusu olan kavga iddiaya göre şöyle gelişti. Tatil için Grand Yazıcı Uludağ Oteli tercih eden sosyal medya fenomeni Buket Güler, iki gün boyunca otelde konakladı, otelin tüm imkanlarından yararlandı. İddiaya göre bu sabah otelden ayrılmak isteyen Güler " Ben para ödemek istemiyorum. Diğer oteller beni bedava konaklatmak itiyor. Siz benden para alamazsınız" dedi.

SOSYAL MEDYADA OTELİ KÖTÜLEDİ

Konaklama ve ekstra harcamaların parasını ödemek istemeyen sosyal medya fenomeni Güler iddiaya göre otelden ayrılır ayrılmaz oteli sosyal medya hesaplarında kötüledi. Sosyal medya hesabından otel hakkında yazılar paylaşan Güler, "Bir Bursalı olarak Uludağ bu sene beni hayal kırıklığına uğrattı. Pistler bakımsız, kar var ama kepçe ile pistlerin üzerine getirilmesi lazım. Pistler hep taşlı. Yazın da iyi bakım yapılmamış. Tesisler çok eski kalmış. Kaldığım otel çok bakımsız ve eskiydi, yemeklere ve müşteri memnuniyetine hiç önem vermeyen bir oteldi ne yazık ki. O otelde kalmamızı tercih etmem. Genel olarak fiyaskoydu benim için" yazdı.

"BİZ ÇAĞIRMADIK"

Paylaşımın ardından sosyal medya hesabından Güler'e yanıt veren Otel yönetimi, " Kendisini otelimize biz davet etmedik. Anlaşılan sosyal medya ve takipçilerine güvenerek bu şekilde " davranarak kendine hak görmekte. Biz de bu uygulamayı yapamayacağımızı söylediğimiz için sosyal medyadan karalama kampanyası yürütüyor. İftiraları neticesinde hukuk departmanımıza bilgi verilmiş ve harekete geçilmiştir" dendi.

ÖDEMEYİ ŞİRKETE YAPTIM

Açıklamanın ardından tekrar bir paylaşım yapan Güler, "Hikayemde belirttiğim şikayetleri otelle zaten paylaşmıştım. Ödemeyi de gelmeden önce otele değil seyahat acentesine yaptım. E tabi bunların ekran görüntüleri ve dekontları mevcut." yazdı. Fakat dekontları paylaşmadı.

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Uludağ’da sosyal medya fenomeniyle otel yönetimi birbirine girdi
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