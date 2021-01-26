Uludağ’da sosyal medya fenomeniyle otel yönetimi birbirine girdi

SOSYAL MEDYADA OTELİ KÖTÜLEDİ

Konaklama ve ekstra harcamaların parasını ödemek istemeyen sosyal medya fenomeni Güler iddiaya göre otelden ayrılır ayrılmaz oteli sosyal medya hesaplarında kötüledi. Sosyal medya hesabından otel hakkında yazılar paylaşan Güler, "Bir Bursalı olarak Uludağ bu sene beni hayal kırıklığına uğrattı. Pistler bakımsız, kar var ama kepçe ile pistlerin üzerine getirilmesi lazım. Pistler hep taşlı. Yazın da iyi bakım yapılmamış. Tesisler çok eski kalmış. Kaldığım otel çok bakımsız ve eskiydi, yemeklere ve müşteri memnuniyetine hiç önem vermeyen bir oteldi ne yazık ki. O otelde kalmamızı tercih etmem. Genel olarak fiyaskoydu benim için" yazdı.