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’da içinde hayvanların bulunduğu barakalar alev alev yandı

Cumhuriyet Köyü’nde bulunan içinde koyun, keçi ve tavukların bulunduğu barakalar alev alev yandı. Barakada bulunan hayvanlar, bölgede bulunan tarafından barakalardan çıkarıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 27.1.2021 22:03 Son Güncelleme: 27.1.2021 22:54 ABONE OL
Beykoz’da Polonezköy Tabiat Parkı içinde hayvanların bulunduğu barakalar alev alev yandı

Olay, 20.30 sıralarında Beykoz Cumhuriyet Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Polonezköy Tabiat Parkı yürüyüş yolu girişinde bulunan içinde yaşlı bir kadına ait koyun, keçi ve tavukların bulunduğu barakalar, alev alev yandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Barakada bulunan hayvanlar, bölgede bulunan tarafından barakalardan çıkarıldı.

Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken itfaiye ekiplerinin barakalarda soğutma çalışması devam ediyor.

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Beykoz’da Polonezköy Tabiat Parkı içinde hayvanların bulunduğu barakalar alev alev yandı
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