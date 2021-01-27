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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: ve ’de fırtına bekleniyor

'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji, ve için fırtına uyarısında bulunurken, Bolu ve ’nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 27.1.2021 13:39 Son Güncelleme: 27.1.2021 13:55 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika hava durumu ve fırtına uyarısında bulundu. Kurum, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

ŞİDDETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de de rüzgarın, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİ İÇİN UYARI

Öte yandan bugün akşam ve gece saatlerinde Bolu Dağı geçişi başta olmak üzere Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakması bekleniyor.

Bu nedenle ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de fırtına bekleniyor
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