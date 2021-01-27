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Muğlalılar sevincini sosyal medyadan paylaştı

’da uzun yıllardır görmeyen Muğlalı vatandaşlar sokaklara indi. Kar sevincini sosyal medyadan paylaşan Muğlalılar, az da olsa yağan karla minik kardan adamlar yaptı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 27.1.2021 22:29 ABONE OL
Muğlalılar kar sevincini sosyal medyadan paylaştı

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza bürünürken aşağılarda da yağış gece saatlerinde etkili oldu.

Milas'ta uzun yıllardır kar yağışına özlem duyan çocuklar araçların üzerlerinde biriken karlarla minik kardan adamlar yaptı. Kartopu oynayan çocuklara aileleri de eşlik etti. Muğlalılar o anları sosyal medyadan paylaştı.

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Muğlalılar kar sevincini sosyal medyadan paylaştı
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