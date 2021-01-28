Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 19 sikke ele geçirildi! Değer biçilemiyor!

19 sikke ele geçirildi! Değer biçilemiyor!

'de emniyet güçleri, bir evde baskın yaptı. Yapılan aramada, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 19 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 16:58 Son Güncelleme: 28.1.2021 17:16 ABONE OL
19 sikke ele geçirildi! Değer biçilemiyor!

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin bir evde yaptığı aramada, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 19 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yaşayan A.A.'nın evinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve yapılan baskında Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu belirlenen 19 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü. Sikkeler, Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

Tarihi eser kaçakçısı suçüstü yakalandı!

ARKADAŞINA GÖNDER
19 sikke ele geçirildi! Değer biçilemiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA