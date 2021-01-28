Salgınla mücadele için taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 6 ekip 12 kişilik ilaçlama personeliyle; ilçede bulunan 17 taksi durağı ve ticari taksilerde program çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Sultanahmet Taksi Durağı'nda yapılan dezenfeksiyon uygulamasının ardından durağa ve taksi şoförlerine içerisinde maske ile dezenfektan bulunan hijyen kiti de verildi.

Kullanılan dezenfektan, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahiptir. Uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmamaktadır.