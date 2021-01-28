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Salgınla mücadele için taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi

Covid-19’la mücadele kapsamında dezenfeksiyon ekipleri tarafından ilçe sınırları içerisinde yürütülen çalışmalarda ticari taksiler ve durakları dezenfekte edildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 28.1.2021 15:40 ABONE OL
Salgınla mücadele için taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan 6 ekip 12 kişilik ilaçlama personeliyle; ilçede bulunan 17 taksi durağı ve ticari taksilerde program çerçevesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Sultanahmet Taksi Durağı'nda yapılan dezenfeksiyon uygulamasının ardından durağa ve taksi şoförlerine içerisinde maske ile dezenfektan bulunan hijyen kiti de verildi.

Kullanılan dezenfektan, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olup, mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahiptir. Uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmamaktadır.

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Salgınla mücadele için taksiler ve taksi durakları dezenfekte edildi
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