Yeni kimlik kaç günde gelir? Çipli yeni kimlik kaç günde çıkar ve ne zaman gelir?

Yeni kimlik kartı, kişinin elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit ve doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Ayrıca kişiye özgü veriler ile biyometrik fotoğraftan oluşan, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılan kimlik kartı, bir nevi pasaport özelliği de taşımaktadır. Teknolojiye ayak uyduran bu sistemle birçok işlemin daha kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi mümkün. Yeni kimlik çıkarmak için NVİ'nin resmi sitesi üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu noktada yeni kimlik kaç günde gelir? Sorusu merak edilebilir. Çipli yeni kimlik kaç günde çıkar ve ne zaman gelir? İşte ayrıntılar…

YENİ KİMLİK NE ZAMAN ÇIKAR?

2021 yılında eski kimlik kullanmaya devam eden vatandaşlar yeni kimlik çıkarmak için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu alarak kimlik başvurusunda bulunuyorlar. Yeni kimlik başvurusu için gerekli evrakları hazırlayıp, randevu verilen tarihte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde olmanız gerekir. İlgili işlemler yapıldıktan sonra yeni kimlik başvurunuz artık resmileşir ve kimliğiniz hazırlamak üzere işleme alınır. Yeni kimlik kartları yaklaşık olarak 1 haftada çıkarılır.

YENİ KİMLİK KAÇ GÜNDE GELİR?

Yeni kimlik kartı PTT kargo tarafından teslim edilmektedir. Yaklaşık olarak teslim süresi 7 ile 10 gün sürebilmektedir. Ankara'dan kimlik kartları çıkarıldığı için Ankara'da ikamet edenler biraz daha erken teslim alabilir. 15 yaşını tamamlayanların şahsen başvuruları alınarak kimlik kartları kendisine ya da kendisi dışında belirlediği kişiye teslim edildiğini de hatırlatalım.

Yeni kimlik kartı teslim aşaması şu şekilde işler:

Başvuru sonra değerlendirilir ve herhangi bir sorun bulunmaması durumunda kimlik kartı hazırlanır,

Başvuru esnasında belirtilen adres ve kişiye PTT güvenli taşıma hizmetiyle teslim edilir,

İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı izni ile belirlemesi hâlinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir

Not: Bu durumda talepte bulunan kişi ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soybağı bulunması şartı aranmaz. Yurt dışında ise dış temsilciliklere gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına teslim edilir.

YENİ KİMLİK TAKİP SORGULAMA

Alo 199 Çağrı Merkezinden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı ya da e-Devlet uygulaması üzerinden öğrenebilir, takip edebilirsiniz.

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ

Geçici kimlik belgesinin geçerlilik süresi 15 gün olarak belirlenmiştir. 15 gün boyunca geçici kimlik belgesi ile işlem yapabilirsiniz.

Yeni kimlik kartının geçerlilik süresi 10 yıldır. 10 yıldan sonra sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren başvuru üzerine yenilenir. Geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır.