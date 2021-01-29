“Dezenfektan imalatı” maskesiyle “sahte içki” yapıyorlardı

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Polislerince yürütülen çalışmalar kapsamında tonlarca litre sahte içki ve sigara ele geçirildi. O anlar polis kameraları tarafından işte böyle görüntülendi.

İstanbul'un Avcılar ve Üsküdar ilçelerinde, dezenfektan imalathanesi süsü verilerek sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Söz konusu adreslerde sahte içki üretimi yaptığı ve bu ürünlerin piyasa sürmek üzere depoladığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alınırken, toplamda 3 ton 210 litre alkol sıvısı, 2 bin 962 adet boş şişe ile bu şişelere ait kapak da ele geçirildi.

286 BİN MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların diğer ayağı da Küçükçekmece'de bulunan bir nargileci dükkanında gerçekleştirildi. Söz konusu adreste merdiven altı koşullarda sahte sigara imalatı yapıldığını tespit eden polis, konuyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste gerçekleştirilen denetimler sonucunda 286 bin makaron, bir ton 475 kilo tütün, 230 paket sigara, 2 kilo 325 gram puro, 467 paket sigara filtresi, 42 elektronik sigara ve 50 adet elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.