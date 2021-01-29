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Karbonmonoksit gazı 'da can aldı

’nın ilçesinde gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde (60) hayatını kaybederken, durumu ağır olan eşi Naile Göde (69) hastanede tedavi altına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 29.1.2021 20:31 ABONE OL
Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı

Olay, Salihli'nin Dedetaşı Mahallesi 505 Sokak No:2 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Fahrettin ve Naile Göde çiftinden haber alamayan yakınları eve gitti.

Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı | Video

FAHRETTİN GÖDE HAYATINI KAYBETTİ

Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Göde çiftini hareketsiz yatarken görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fahrettin Göde'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Naile Göde'yi Özel Salihli Hastanesine kaldırdı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı
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