Van polisi kadınlara KADES'i anlattı

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ediyor. Van'da kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyon, işbirliğinin geliştirilmesi ve farkındalık çalışmaları kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçilerek KADES afişleri belediye otobüslerine asıldı.

KADES tanıtım videolarının otobüslerde oynatılarak, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Van Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçlarını kullanan kadın vatandaşlara broşür dağıtan polis ekipleri, 2021 yılı toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırma, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.