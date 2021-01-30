Gazi’nin sancağı Gazi şehirde

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşlarda karargâhında astığı sancak, kendisi gibi "Gazi" unvanı verilen Gaziantep'te yeni açılan müzede sergileniyor. İpekten işlemeli ve Gazi'nin Kurtuluş Savaşı boyunca karargâhında asılı duran sancağın üzerinde Saff Suresi'nin 13. ayeti, Tevbe Suresi'nin 33. ayeti ile Al-i İmran Suresi'nin 64. ayeti işlenmiş.

İpekten dokunan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her cephede yanında taşıdığı sancak, İzmir'in kurtuluşundan sonra Atatürk tarafından eşi Latife Hanım'a hediye edilmiş. Latife Hanım'dan yeğenlerine miras kalan ve geliri kız öğrencilerin okutulması amacıyla hayata geçirilen "Anadolu Bursiyerleri Programı"na bağışlanmak üzere müzayedeye çıkarılan paha biçilemez sancak, Gaziantep Ticaret Odası tarafından satın alınarak yeni kurulan 25 Aralık Panorama Müzesine hibe edilmişti.

Büyük zorluklarla, işgalci Fransız güçlerine karşı aylarca açlık içinde direnerek Milli Mücadele'nin meşalesini yakan ve Atatürk'ün önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından "Gazi" unvanıyla onurlandırılan Gaziantep'in mücadelesini gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulan müzede ünlü Rus ressam Aleksander Samsonov tarafından yapılan 14 tablo, 3 diorama ve 13 metre yüksekliğinde, 120 metre uzunluğunda panoramik yağlı boya çalışmasıyla kahramanlıklarla dolu Antep Savunması'nı tüm yönleriyle anlatılıyor.

3 SURE'DEN BİRER AYET

Müzede oluşturulan özel bir alanda sergilenen Atatürk'e ait sancağın üzerinde "Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih" mealindeki Saff suresinin 13. ayeti, "Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter" mealindeki Fetih Suresi'nin 28. Ayet ile "Ey Ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin" mealindeki Al-i İmran Suresi'nin 64. ayeti yazılı.