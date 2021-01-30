İstanbul’da bir cesur İtalyan! Gasp dehşeti böyle görüntülendi

İtalya Milano'dan, İstanbul'a medikal malzeme işi yapmak için dönem dönem gelen turist, İstanbul Esenyurt'ta bir arkadaşının dükkanında çalışırken saldırıya uğramasına rağmen gaspçıya direndi. İtalyan İş adamı Flovınoa Toretollo, İtalya Milano'da yaşıyor. Ticaret yapmak için İstanbul Esenyurt'ta bulunan iş yerine geldi. Çalıştığı esnada içeriye giren bir kişi müşteri gibi davranarak oturdu, sonrasında da masanın üstündeki bilgisayarı almaya çalıştı. Amacı bilgisayarı ve varsa parayı gasp etmekti. Gaspçı cebinden biber gazını çıkarıp İş İnsanının yüzüne sıktı ama İtalyan İş insanı Flovınoa Toretollo gaspçıya direndi.

İstanbul’da Bir Cesur İtalyan! Gasp dehşeti kamerada... | Video

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaspçı yaşanan arbedenin ardından hiçbir şey çalamadan çantasını alıp kaçtı. Hakkında soruşturma başlatılan gaspçının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.