Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler (2-5 Şubat 2021) kataloğunda neler var?

kataloğu yayında! Yeni haftanın aktüel ürünler (2-5 Şubat 2021) kataloğunda neler var?

Merakla beklenen kataloğu tam listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; yemek takımı seti, türk kahvesi makinası, ışıklı kettle gibi mutfak eşyalarının yanı sıra; şekerlik, tatlı kasesi, saklama kabı çeşitleri, oyun klavyesi, taşınabilir şarj aleti, kablosuz mouse gibi elektrik ve elektronik aletler yer alıyor. Her üründen çeşidin yer aldığı 2-5 Şubat 2021 ürünler indirimleri bu hafta da yüzleri güldürmeye devam ediyor!

Giriş Tarihi: 31.1.2021 07:10 Son Güncelleme: 31.1.2021 07:11 ABONE OL
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler 2-5 Şubat 2021 kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan katalog ürünleri bu hafta da vatandaşların yüzlerini güldürecek. Bu hafta pek çok alandan pek çok indirimli ürün market zincirinde yer alırken tekstil ürünlerinde dev indirim yaşanacak. Öte yandan yiyecek ve içecek ürünleri ile çocuk oyuncakları da 2-5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 2-5 ŞUBAT 2021 SALI/CUMA

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu şu şekilde;

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ARKADAŞINA GÖNDER
BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler (2-5 Şubat 2021) kataloğunda neler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA