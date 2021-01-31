BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler (2-5 Şubat 2021) kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan katalog ürünleri bu hafta da vatandaşların yüzlerini güldürecek. Bu hafta pek çok alandan pek çok indirimli ürün market zincirinde yer alırken tekstil ürünlerinde dev indirim yaşanacak. Öte yandan yiyecek ve içecek ürünleri ile çocuk oyuncakları da 2-5 Şubat 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 2-5 ŞUBAT 2021 SALI/CUMA

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu şu şekilde;