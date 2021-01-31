Atilla Pekdemir kimdir? Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, nereli, kaç yaşında, vefat sebebi nedir?

Tiyatro sahnesinde ve sayısız dizi filmde rol alan ünlü sanatçı Atilla Pekdemir'in yaşamını yitirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyuruldu. Bu gelişme sonrasında usta tiyatrocuyla ilgili detaylar Atilla Pekdemir kimdir, nereli, kaç yaşında, vefat sebebi nedir? şeklindeki sorularla araştırılmaya başlandı.

ATİLLA PEKDEMİR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, VEFAT SEBEBİ NEDİR?

Hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Atilla Pekdemir ile ilgili detaylar şöyle;