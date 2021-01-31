Atilla Pekdemir kimdir? Ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, nereli, kaç yaşında, vefat sebebi nedir?

Tiyatro sahnesinde ve sayısız dizi filmde rol alan ünlü sanatçı Atilla Pekdemir'in yaşamını yitirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyuruldu. Bu gelişme sonrasında usta tiyatrocuyla ilgili detaylar Atilla Pekdemir kimdir, nereli, kaç yaşında, vefat sebebi nedir? şeklindeki sorularla araştırılmaya başlandı.
Hayatını kaybeden ünlü tiyatrocu Atilla Pekdemir ile ilgili detaylar şöyle;
2 senedir Akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de korona virüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de hayatını kaybetti.
Pekdemir, 10 Şubat 1943'te, Giresun'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesine girdi. 1963'te konservatuvarın tiyatro bölümünü kazanınca hukuk eğitimine ara vererek konservatuvara devam etti. 1968'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Konservatuvarın ilk yılında beş arkadaşı ile GRUP-6 Tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk Bertolt Brecht oyununu sergiledi. Aynı yıl hocası Yıldız Kenter'in tiyatrosunda yine bir Brechtoyunu olan Üç Kuruşluk Opera ile profesyonel tiyatro hayatına başladı.
Gençlik Tiyatrosu'yla Almanya- Erlangen Uluslararası Tiyatro Festivalinde, Keşanlı Ali Destanı oyununda "Ali" rolünü oynadı.
Minur Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Üç Maymun Kabare, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Pekdemir, "Adını Sen Koy", Yol Ayrımı", "Hayat Yokuşu" ve "İyi Ki Varsın"ın da aralarında olduğu çok sayıda dizide rol aldı.