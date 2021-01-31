Birgün’ün haberini EGM yalanladı! İçişleri Bakan yardımcısı İnce “polise katil diyenler şimdi fitne çıkartıyor”

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Halil Akkaya'nın intiharı sonrasında Birgün gazetesinin haberi ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Polis memuru Halil Akkaya'nın intiharı bizleri derinden üzmüştür.Ancak acı olayın, Birgün gazetesi ve bazı sosyal medya platformlarında iddia edildiği gibi mobbing ile ilgisinin bulunmadığı yapılan tespitler sonucunda anlaşılmıştır.



Hayatına son veren polis memurunun, Koruma Büro Amirliği'nde görevli olduğu iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberde yer aldığı şekliyle Polis memuru Halil Akkaya'nın geride bıraktığı bir not da söz konusu değildir.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili yaptığı açıklamada belirtildiği üzere, Polis Memuru Halil Akkaya, Beşiktaş ilçe Emniyet Müdürlüğü Levent Polis Merkezi Amirliği'nde görevli olup; meslektaşımızın intiharının iddialarla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Bu asılsız iddialar, polis teşkilatımızı ve merhum polis memurumuzun ailesinin acısını daha da arttırmaktadır. Meslektaşımızın acılı ailesine baş sağlığı, polis teşkilatımıza ve mesai arkadaşlarına sabırlar dileriz" denildi.

MAHMUT TANAL'IN AÇIKLAMASINI DA İNCE YALANLADI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise "Emniyet Müdürlüğüne bağlı koruma büro amirliklerinde çalışan personellerin çalışma koşulları 12/12 şeklindedir.

Bu çalışma koşulları anayasa,uluslararası sözleşmelere,kanuna ve tüm pozitif hukuk düzenine aykırı olduğu gibi insani şartlarda çalışma hakkının ihlalidir" paylaşımı yaptı.

İçişleri Bakan yardımcısı Muhterem İnce de "Bu büyük bir yalan! Polisimize katil diyenler şimdi yine polisimiz üzerinden fitne çıkarıyor" dedi.