Bugün bakkal ve marketler açık mı, saat kaça kadar açık? 31 Ocak 2021 hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor?

Her hafta sonu olduğu gibi bugün de bakkal ve market çalışma saatleri gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağının uygulanması ile birlikte vatandaşlar evlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için en yakın market ve bakkallardan alışverişlerini yapmak istiyorlar. Bilindiği üzere; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamına göre; hafta sonu belirlenen saatlerde ikametlerine en yakın market ve bakkallardan alışveriş yapılabilecek. Peki; bugün marketler açık mı? 31 Ocak 2021 hafta sonu BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor?
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.
HAFTA İÇİ HAFTA SONU MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
RESTORAN VE KAFELER SAAT 20.00'A KADAR
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise saat 20.00'ye kadar paket servis+gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Market çalışma saatleri sabahın ilk ışıklarından itibaren sıklıkla merak ediliyor. BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; hafta sonu 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verildiği biliniyor.