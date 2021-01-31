Demir sopalarla dövülerek öldürülen gencin annesi, katillerin cezasına isyan etti

Geçtiğimiz yıl Konya'da ablasının eşinden şiddet gördüğünü duyan ve konuyu konuşmak üzere gittiği eniştesinin evinde eniştesinin babası ve oğulları tarafından demir sopalarla dövülerek öldürülmesinin ardından katillerin yargılandığı dava tamamlandı. Genci öldüren 3 kişiye 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Öldürülen gencin annesi karara isyan etti: "Oğlu öldürmenin cezası 12 yıl mı"? diye sordu.



Mehmet Ali Demirel

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan ablası Gülsen Koç'un eşi Mehmet Koç'tan şiddet gördüğünü öğrenmesi üzerine geçtiğimiz yıl 27 Mayıs tarihinde konuyu konuşmak üzere eniştesinin ailesinin yaşadığı adrese gitti.

Demirel'in konuşmak için dışarıya çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç ile oğulları Adil Koç ve İsa Koç tarafından demir çubuk ve sopalarla dövüldü. Ağır yaralanan Demirel, sağlık görevlilerince ambulansla Kona Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Demirel, 30 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Koç, oğulları İsa Koç ve Adil Koç tutuklandı. 3 şüpheli hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Tutuklu yargılanan baba ve iki oğlu 29 Ocak'ta son kez hakim karşısına çıktı. Baba ve iki oğlu Mehmet Ali Demirel'e bir şey yapmadıklarını, kendisinin duvara tırmanırken tellere takılıp yere düştüğünü ve o şekilde yaralandığını, beraatlerini istediklerini söyledi. Mahkeme heyeti baba ve iki oğluna önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı 15'er yıla indirdi. Sanıkların tutukluluk süresi de göz önüne alınarak, hapis cezaları 12'şer yıl 6'şar aya düşürüldü.

ANNE DEMİREL KARAR İSYAN ETTİ

Kaldıramayacağını düşünüp karar duruşmasına gelemeyen anne Fatma Demirel, kararı duyduktan sonra gözyaşlarına hakim olamadığını söyledi. Demirel, "Benim çocuğumu toprağa koydular. Birde oğluma bir şey yapmadıklarını söylediler. Verilen ceza bize az geldi. Benim yavrum kara toprakta yatıyor. Onlar 12 yıl ceza almışlar. Benim yavruma yapılanların cezası bu mu? Adaletin yerine gelmesini bekleyeceğim. Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağım. Devlet var, adalet var. Hem çocuğumu öldürdüler hem de içeriden çıkmak için yalan söylüyorlar. İnşallah içeriden çıkamayacaklar" dedi.

BENİM ÇOCUĞUM VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMEYİ HAK ETMEDİ

Oğlunun böyle bir ölümü hak etmediğini dile getiren anne Demirel, "Onlar kurtulmak için oğlumun kaza ile düştüğünü söylediler. Ama ben kaza olduğunu düşünmüyorum. Bir çocuğu bahçeye kilitleyip döverek kaza mı olur? Kaza yalanının arkasına sığınıyorlar. Demirlerle döverek öldürmüşler yavrumu. Bunun adına da kaza diyorlar. Kafatasında bir sürü kırık var. Demirlerle vurmasalar bu kadar kırık nasıl olur? Benim çocuğum böyle vahşice öldürülmeyi hak etmedi. Benim yavrum bir karıncayı bile incitmezdi. Kardeşlerine bakacaktı. Babası öldükten sonra kardeşlerine babalık etmişti. Bir canı öldüren cezası 12 yıl mı? Bu hiç olmadı" diye konuştu.

HEPSİ SUÇA MEYİLLİ

Sanıkların suç kayıtlarının bulunduğunu ve suça meyilli insanlar olduklarını ifade eden Fatma Demirel, "Bunlar suça meyilli insanlar. Damadım 5-6 ay içeride yattı. İsa devleti dolandırmaktan ceza aldı. Adil karısını bıçakladı ceza yattı. Bunlar planlı olarak çocuğumu anlaşacağız diye oraya çağırdılar. Oğlum, evin erkeği olarakta ben konuşmak zorundayım diye gitti oraya. Konuşmaya diye çağırıp oğlumun üzerine kapıyı kilitleyip, demir çubuklarla döverek öldürdüler. Allah, devlet bunları affetmesin" şeklinde konuştu.