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'daki süt banyosu skandalının başrolü konuştu! Bir lastikçide iş buldum

'da gerçekleşen ve ülke gündemine oturan skandal süt banyosu olayının başrolleri ve hakkında iddianame hazırlanmıştı. Emre sayar olay sonrası çok üzüntü duyduğunu ve bir lastikçide iş bulduğunu açıkladı. Sayar, " artık daha dikkatliyim böyle bir hatayı nasıl yaptım bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 1.2.2021 08:42 Son Güncelleme: 1.2.2021 08:49 ABONE OL
Konya'daki süt banyosu skandalının başrolü Emre Sayar konuştu! Bir lastikçide iş buldum

Konya'da, bir süt toplama merkezinde 'süt banyosu' olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut'un (32) hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti.



Sayar ve Turgut önümüzdeki günlerde Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Turgut ve Sayar, 'içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek.



Her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan yargılanacak. En az 2 yıl en çok da 15 yıl hapis cezası alabilirler.



'BÖYLE BİR HATAYI NASIL YAPTIM'

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Kasım ayında ortaya çıkan olay kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Görüntülerde kazanının içinde banyo yapan Sayar yeni bir iş bulduğunu anlatıyor: "Artık bir lastikçide çalışıyorum.



Daha dikkatliyim. O kazan süt kaynatma kazanı değildi. İçindeki de süt değildi. Süt lekesi kalmış kazana sıcak su koymuştuk. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum.



Niye tutuklandık ve niye ağır cezada yargılanıyoruz onu da anlamış değilim. Dezenfektan kazanıydı. Sütler tanklara konuluyor onlar da eksi derecelerde soğuk, içine girip banyo yapılamaz."

Son dakika: Süt banyosu videosu Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme... Son dakika: Skandal görüntülere tepki yağmıştı! O dönerlerle ilgili yeni gelişme! Konya'daki "süt banyosu" skandalı büyük tepki çekmişti! Sanıklar 15'er yılla yargılanacak! Son dakika haberi: Konya'daki süt banyosu skandalında yeni gelişme! Türkiye bu rezaleti konuşmuştu...

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Konya'daki süt banyosu skandalının başrolü Emre Sayar konuştu! Bir lastikçide iş buldum
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