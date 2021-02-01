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'da ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı

'nın ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında TIR ve otomobilin yanısıra bir de ambulans vardı. Hasta taşıyan ambulansındaki yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.2.2021 20:25 ABONE OL
Sakarya'da ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Adapazarı istikameti Kargalı Hanbaba mevkisindeki kavşakta, hasta taşıyan 112 Acil Servis ambulansı, otomobil ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulans ve otomobilde sıkışan yaralılar, bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tek şeritten kontrollü verilmeye başlandı.

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Sakarya'da ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı
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