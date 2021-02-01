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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! ile çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri aracılığıyla ve canlı yayında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (31 Ocak 2021 Pazar) şans oyunu severler için açıklandı. (MPİ) ile ortaklığında tamamen yenilenen ve 37 Milyon TL’yi aşan tutarına erişen oyunu ve bayiler aracılığıyla oynayan şans oyunu severler bugünkü kazandıran numaraları merak ederek sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile sonuçları ile sorgulama motoruna buradan erişebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 1.2.2021 07:10 Son Güncelleme: 1.2.2021 07:10 ABONE OL
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Peş peşe gelen devirlerle büyük ikramiye tutarı 37 Milyon Türk Lirası'nı aşan bir tutara erişen MPİ Süper Loto sonuçları bugün, Milli Piyango Online ile MP TV ve Youtube canlı yayında belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek adına 31 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (31 OCAK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 31 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ online sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 31 Ocak Süper Loto sonuçları: 44 - 46 - 36 - 1 - 59 - 7


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama
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