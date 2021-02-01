Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama

Peş peşe gelen devirlerle büyük ikramiye tutarı 37 Milyon Türk Lirası'nı aşan bir tutara erişen MPİ Süper Loto sonuçları bugün, Milli Piyango Online ile MP TV ve Youtube canlı yayında belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında gerçekleşen bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek adına 31 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (31 OCAK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 31 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ile MPİ online sorgulama motoru detayları şöyle;