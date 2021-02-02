Son dakika: Avukatlık bürosunda taciz skandalında yeni gelişme!

ASANSÖRE KADAR PEŞİNDEYMİŞ

Genç kadın ifadesinin devamında, şoka girerek titremeye başladığını, sonrasında odadan hızla kaçarak eşyalarını toplamaya başladığını, bu sırada avukatın yanına gelerek kendisinden özür dilemeye başladığını, ofisten çıkıp asansöre binecekken şüpheli avukatın yine peşinden gelerek yalvarmakta devam ettiğini, daha sonrasında aşağıya indiğinde sekreterle karşılaştığını, olayı sekretere anlattığında ise avukatın sekrete de zamanında cinsel tacizde bulunduğunu öğrendiğini belirtti.

OLAYI MESAJLA KAPATMAYA ÇALIŞMIŞ

Olay sonrası ise şüpheli avukat S.K., müştekiye '2 dakika konuşalım mı? Arzu bugün biraz rahatsızlandı o yüzden erken gitti. Pazartesi gelmeni ve çalışmaya devam etmeni çok isterim. Ama istemezsen de ailevi sorunlardan dolayı devam edemeyeceğini söylerim. Senin için de uygunsa cevabını bekliyorum.' şeklinde mesaj attığı belirlendi.