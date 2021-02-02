Son dakika: Avukatlık bürosunda taciz skandalında yeni gelişme!

Pandemi sürecinde gönüllü olarak staj yapmak amacıyla bir avukatlık bürosunda göreve başlayan Marmara Üniversitesi öğrencisi Arzu Sena Topuz stajyerlik yaptığı ofiste 38 yaşındaki Avukat S.K. tarafından cinsel tacize uğradı. Yaşadığı olay sonrası psikolojisi bozulan genç kadın psikolojik tedavi görmeye başladı.
BİLGİSAYARDA İŞ VERME BAHANESİYLE...
Meydana gelen olay sonrası Arzu Sena Topuz, savcılıktaki verdiği ifadesinde olay günü ofiste çalışan diğer 2 stajyer avukatı adliyeye, sekreterini de para çekmeye gönderdiğini, ofiste sadece avukatın ve kendisinin kaldığını, avukatın kendisini çağırarak bilgisayardaki işleri yapmasını söylediğini, bu esnada avukatın kendisine iyice yaklaşarak belinden sarılmaya çalıştığını, sonrasında kendisinin geri çekilmesi üzerine avukatın cinsel tacize devam ettiğini söyledi.
ASANSÖRE KADAR PEŞİNDEYMİŞ
Genç kadın ifadesinin devamında, şoka girerek titremeye başladığını, sonrasında odadan hızla kaçarak eşyalarını toplamaya başladığını, bu sırada avukatın yanına gelerek kendisinden özür dilemeye başladığını, ofisten çıkıp asansöre binecekken şüpheli avukatın yine peşinden gelerek yalvarmakta devam ettiğini, daha sonrasında aşağıya indiğinde sekreterle karşılaştığını, olayı sekretere anlattığında ise avukatın sekrete de zamanında cinsel tacizde bulunduğunu öğrendiğini belirtti.
OLAYI MESAJLA KAPATMAYA ÇALIŞMIŞ
Olay sonrası ise şüpheli avukat S.K., müştekiye '2 dakika konuşalım mı? Arzu bugün biraz rahatsızlandı o yüzden erken gitti. Pazartesi gelmeni ve çalışmaya devam etmeni çok isterim. Ama istemezsen de ailevi sorunlardan dolayı devam edemeyeceğini söylerim. Senin için de uygunsa cevabını bekliyorum.' şeklinde mesaj attığı belirlendi.
'ADLİYEDEYKEN TİTREYEREK AĞLIYORDU'
Olayla ilgili tanık olarak ifadesi alınan Emre K., olay günü yaşanılanlar hakkında müştekinin beyanlarına doğrularken devamında 'Olay günü biz adliyede olduğumuzdan Arzu beni aradı. Geldiğinde ağlayarak titriyordu. S.K.'dan şikayetçi olacağını söyledi. Pazartesi ise S.K., beni aradı. Arzudan etkilendiğini ama olayın Arzu'nun anlattığı gibi olmadığı söyleyerek bizimle çalışma durumunun olmadığını ve beraat alınca bize bilgi vereceğini söyledi.' dedi.
KAMERA KAYITLARINI SİLDİ Mİ?
Olay gününü ilişkin kamera kayıtlarına bakılmak istendiğinde şüpheli avukat S.K., bu durumla ilgili şikayetçinin ofisten gittiğinde kendisine iftira atmasını engellemek için kamera kayıtlarını kopyalatmak istediğini, o amaçla kameracı çağırdığını, kameracının kendisine diskin bozuk olduğunu söylediğini belirtti. Tanık olarak dinlenen güvenlik sistemleri çalışanı G.T., ifadesinde olay günü şüpheli avukatın kendisini aradığını, kamera görüntülerini alacağını söylediğini, kendisinin işleri olduğundan akşam gelebileceğini söylediğini, akşam gittiğinde ise kameranın kayıt yapmadığını gördüğünü, bunun üzerine şüphelinin kendisine 'Yanında hard disk var mı' diye sorduğunu, yeni hard disk getirdiğini, kayıtları silinip silinmediğini bilemeyeceğini söyledi.
'BANA İFTİRA ATTI'
Şüpheli avukat S.K., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini ve kendisine iftira atıldığını söyledi. Ofiste sekreter olarak çalışan Sevinç S. ise ifadesinde o gün Arzu'yu kötü görünce ve olayları öğrenince işten ayrıldığını, daha önce ofiste böyle bir olayın yaşanmadığını, olaya neden kendisinin ismini kattıklarını anlamadığını, artık müştekiye inanmadığını belirtti. İfadesi alınan tanık B.K., ise ofiste stajyer avukat olarak çalıştığını, olay günü şüpheli S.K.'nın kendisine adliyeye kiminle gitmek istediğini sorduğunu, kendisinin de işler daha hızlı olur düşüncesiyle diğer stajyer avukatı seçtiğini, seçimi SK.'nın yapmadığını, şüphelinin samimi tavırlarının olduğunu ancak cinsel taciz eylemlerinde bulunacağını düşünmediğini söyledi.
5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İstanbul Anadolu Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli S.K. hakkında 'Basit cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli avukatın yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.