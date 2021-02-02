Çanakkale Belediyesi Şubat ayı meclis olağan toplantısı Parion Otel Toplantı Salonu'nda yapıldı. Pandemi tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantıda gündem dışı söz olan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın Ocak ayında vefat edenleri gülerek yad edip baş sağlığı dilemesi mecliste soğuk duş etkisi yarattı. Gökhan, gülerek " Bu arada geçen ay maalesef çok tanıdığımız, Çanakkale'nin sevilen sımalarını kaybettik. Hepsini rahmetle yad ediyorum. Tamer Balçık'ı kaybettik. İyi bir Çanakkaleli tüccarımızdı. SHP'nin İl Başkanlığı'nı falan yapmıştı. Prof. Dr Talat Koç'u genç yaşta kaybettik. İsmail Gerçek'i kaybettik. Danimarkalı İsmail'i kaybettik. Çok sembol bir kimlik. Çanakkale'nin sembolü. Di mi! Daha da sembolü vardı. İsmail Mutlu. He. İsmail Nebi. İsmail Nebi'yi kaybettik. Oda spor camiasının, Cevatpaşa mahallesi camiasının çok sevilen kişiliğiydi. Gerçi o da bizim sosyal tesislerde de emek veriyordu. Allah rahmet eylesin. En son bugün öğrendim. Yağcı Rahmi abimizi kaybetmişiz. Hatırlıyorsunuz dimi? Değirmen sokaktan. Market işletirdi. Çok espri yapardı. "enişte, enişte , enişte enişte" diye gezerdi. Kayınçoyu kaybettik. Hepsine Allah rahmet eylesin. Hepsini okuyunca sinirlerimiz bozuldu. Hepsini Ocak ayında kaybetmişiz" dedi.

CHP'li Başkan vefat edenleri gülerek yad etti! | Video

YAKINLARINI KAYBEDENLER İSYAN ETTİ

Başkanın vefat edenleri gülerek yad ettiği konuşmasını belediyenin sosyal medya hesaplarından izleyen cenaze yakınları duruma tepki gösterdi. "Ölünün arkasından gülünmez" diyerek başkana tepki gösteren yakınları, "Cenazemizin yasını tutarken, başkanın meclisteki alaycı tavrı bizi derinden üzdü. Sanki yakınımızı deliymiş gibi alaycı tavırlarla meclise sunması gerçekten düşündürücü. Bizler cenazelerimiz ardından gülmeyiz, yas tutar, mevlit okuturuz. Kaybettiğimizi rahmetle yad ederiz. Birileri başkana eski değerlerimizi, cenaze öğretilerini hatırlatmalı" dediler.