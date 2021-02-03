Hafta içi - hafta sonu Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketlerin çalışma saatleri

A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketler dâhil bakkal, kasap, manav gibi işletmelerde market çalışma saatleri de değişti. 4 Aralık tarihli genelge kapsamında bilindiği üzere hafta içi 21.00-05.00 saatleri aralığında hafta sonu ise 56 saat boyunca kesintisiz olarak kısıtlama kararı verilmişti. Bu kapsamda işletmelerdeki çalışma saati değişikliği merak ediliyor. Peki, Hafta sonu ve hafta içi 2021 market çalışma saatleri nasıl? A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte tüm detaylar…
HAFTA İÇİ MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
Hafta sonu süren 56 saatlik kısıtlama sürecinde 81 ilde vatandaşlar saat 10.00'dan yine belirlenen saate kadar ihtiyaçlarını market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmalarından alışverişlerini gerçekleştirebiliyor…
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelgede, market, bakkal, kuruyemişçi, fırın gibi yerlerin çalışma saatleri açıklandı. Buna göre, cumartesi ve pazar günleri bu iş yerleri 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise saat 20.00'ye kadar paket servis+gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Market çalışma saatleri sabahın ilk ışıklarından itibaren sıklıkla merak ediliyor. BİM, A101, Migros, Carrefour, ŞOK, File gibi birçok market çalışma saatlerini resmi sitesi üzerinden duyururken genelgede yayımlanan detaylara göre; hafta sonu 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verildiği biliniyor.